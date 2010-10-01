Лига чемпионов
ТАСС СпортПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
РИА Новости 10:50
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Кино-Панк 11:16
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия 03:59
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 11:05
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 06:58
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 10:18
Политика
«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом
Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Космос
Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 10:27
Транспорт
Сайт по продаже билетов на поезд в Крым не выдержал наплыва желающих
Технические специалисты перевозчика работают над проблемой. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.
Мойка78 11:09
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 22:23
Кино
Компания Disney назвала кандидатов на «Оскар»
В конце октября компания Sony назвала своих кандидатов на «Оскар».
Lenta.ru 11:40
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru 01:45
Армия и оружие
Шойгу поздравил со 100-летним юбилеем Военную академию связи
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил командование и личный состав Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного с отмечаемым в пятницу 100-летним юбилеем академии, говорится в сообщении российского военного ведомства.
ТАСС 00:43
Политика
Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам
Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 06:25
Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Московский Комсомолец 03:26
Культура
Умер автор песен Лещенко и Кобзона
Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 07:25
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад вчера в 10:04
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 10:32
Космос
Так это шар. Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной
Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной Конечно, это только теория, отмечают авторы исследования.
ГТРК Южный Урал 06 ноября в 14:42
Здоровье
Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08:21
Шоу-бизнес
Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем
Рудковская поделилась секретами бодрости, как оказалось, водородная вода и японский коллаген вполне могут помочь поддерживать силы даже при суровом графике.
Телепрограмма 09:42
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Российская газета 07:45
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service вчера в 17:53