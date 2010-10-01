Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС СпортПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рейтинг УЕФА: Португалия убегает от России

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

Брага: «В таблице коэффициентов УЕФА Голландия летит за Россией на самолёте»

Спорт уик-энд08:21

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спортвчера в 17:20

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

РБК03:31

Таблица коэффициентов: Португалия все дальше, по итогам сезона отставание России может стать угрожающим

Матч ТВ05:37

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Sportbox.RUвчера в 18:18

Португалия еще увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ProstoProSportвчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Политика

Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

Вести.Ru 10:59
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Музыка

Стала известна дата заключительного концерта группы «Ленинград»

МР7.ру 10:47
Авто

Российский авторынок в октябре снизился на 5%

По итогам десяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 423 тыс. 449 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Автостат вчера в 05:33
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой

Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Шоу-бизнес

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Общество

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Ведомости 10:14
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Армия и оружие

Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море

RT на русском 10:42
Авто

Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4

В модельной линейке Toyota появится кроссовер Wildlander, построенный на базе модели RAV4 последнего поколения.
Тарантас Ньюс 07:33
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Общество

Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем

Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Политика

В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия вчера в 16:27
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Армия и оружие

Киев обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск

Штаб силовой операции в Донбассе обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск 8 ноября, отставив без комментариев дату 9 ноября, озвученную спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр штаба.
Аргументы и Факты 11:29
Авто

Volkswagen Touareg получил в России новый мотор

Volkswagen Touareg в исполнении Exclusive получил новый двигатель.
без руля.ру 06:48
Общество

Минстрой хочет ремонтировать ветхие дома за счет граждан

В предложенном нововведении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства речь идет о домах, которые износились на 70%, но при этом пока не признаны аварийными.
Тульская пресса вчера в 02:45
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Общество

У Шестуна нашли новое имущество

Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Хоккей

«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Политика

Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине

Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.
Газета.Ru 09:37
Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах

Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.
Car.ru 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное