Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:11

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Чемпионат03:00

Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

Sport.ruвчера в 18:13

Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 05:20

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВвчера в 02:00

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спорт23 октября в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online 08:40
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Общество

В России появятся вагоны без хлопающих дверей

Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами.
RT на русском 13:02
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Происшествия

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.
РИА Новости 12:50
Здоровье

Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови

Суть событий 23 октября в 08:14
Общество

Россияне стали на 25% больше тратить на оплату автомобильных штрафов

Помимо штрафов, на 22% увеличился и "средний чек" автомобилиста, в который входит обслуживание автомобиля.
Pravda.Ru 05:01
Происшествия

Михаил Абызов заявил, что его сын уехал в США

Средний сын Михаила Абызова покинул Россию и уехал в США из-за опасности, что его отберут органы опеки, заявил сам находящийся под стражей экс-министр Открытого правительства.
Московский Комсомолец вчера в 12:32
Общество

«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Дождь 09:37
Культура

Чего хотят женщины? Собчак, Чиповская, Варнава и другие звезды посетили первый в России театр-кабаре

Woman.ru вчера в 18:54
Происшествия

В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Вести.Ru 11:30
Кино

Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн

Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
КиноПоиск 08:04
Хоккей

Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии

Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.
ТАСС Спорт 13:00
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Кино

Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Lenta.ru 12:00
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Ведомости 10:24
Общество

Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем

Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Экономика

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 12:16
Авто

ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей

Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
Car.ru 07:17
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика

Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное