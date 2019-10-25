После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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