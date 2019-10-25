Лига чемпионов
ЧемпионатПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать
Спорт-Экспрессвчера в 17:20
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Землю накрыла затяжная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
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Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Купить Call of Duty: Modern Warfare на Playstation 4 в России можно с помощью нашего гайда.
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Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Общество
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
РИА Новости 09:05
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета 09:53
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Происшествия
В суде назвали полученную похитившим данные клиентов банков сумму
Сотрудник Национальной службы взыскания (НСВ) Антон Бутурлакин получил 40 тыс. руб. за похищенные данные клиентов Сбербанка.
РБК 11:27
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews 03:56
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
В Челябинске педагог 20 лет живёт в подсобке школы
В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы.
REGNUM 03:58
Авто
Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net 04:55
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
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Суд в Петербурге арестовал участника ДТП, в котором пострадали семь пешеходов
В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе водитель "Рено": женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
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Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31
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В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве
Вечерняя Москва 11:17
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12