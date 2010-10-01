Лига чемпионов
ТАСС СпортПортугалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в среду.
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Сдаваться нельзя продолжать борьбу - время ставить запятую. Рейтинги УЕФА. Перед 4-м туром
Спорт уик-энд04 ноября в 18:20
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Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
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Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
ТАСС 15:03
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
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Lenta.ru 07:42
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«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры.
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Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
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Вести.Ru вчера в 08:12
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Линделоф пропустит матч против «Партизана»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что защитник Виктор Линделоф пропустит матч против «Партизана».
Евро-футбол.ру 10:13
Политика
Первые открытые слушания по импичменту Трампа назначены на 13 ноября
Демократы в палате представителей США планируют провести первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа 13 ноября.
Известия 13:26
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Здоровье
Почти 9 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Саратовской области
Против гриппа уже привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области.
Московский Комсомолец вчера в 09:26
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Политика
Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста
Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
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Apple запустила стриминговую платформу
24Videonews.ru 06:02
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Спорт
Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году
Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM 12:42
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
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Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
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Спорт
Призерка чемпионата мира по гимнастике решила завершить порнокарьеру
Серебряная призерка Чемпионата мира 2002 года восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
Московский Комсомолец 08:22
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Наука
Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
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Футбол
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Футбольный клуб "Карабах" понес серьезную потерю в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу против кипрского АПОЭЛа, сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе агдамского клуба.
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Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26