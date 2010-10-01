Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в среду.

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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