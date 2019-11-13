Футбол
Советский спортПортугальские арбитры назначены на матч Россия – Бельгия
Главным судьей матча девятого тура отборочного турнира Евро-2020 Россия Бельгия назначен португалец Артур Соареш Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА. 40-летнему Диашу будут помогать ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш, а также резервный судья Уго Мигель.
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Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
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Gazeta.SPb вчера в 07:18
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Слуцкий рассказал о разводе с женой
Спорт-Экспресс вчера в 09:35
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Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые в свое время умело отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил в среду экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.
РИА Новости 06:40
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Компания Tesla построит в Берлине новый завод
SpeedMe вчера в 22:17
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Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Soccer.ru вчера в 07:11
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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CyberSport.ru вчера в 06:35
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Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
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Названо число получивших российские паспорта жителей ЛНР
Порядка 40 тыс. жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получили российские паспорта, заявил замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда, передает ТАСС.
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