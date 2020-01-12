Происшествия
РИА НовостиПортугальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-рейда "Дакар", который проходит по территории Саудовской Аравии, сообщается на сайте ралли. Гонсалвеш в воскресенье упал во время этапа. К нему был послан медицинский вертолет.
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Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы
Автомобиль наехал на актрису театра и кино Ренату Литвинову в Москве, сообщает Mash.
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Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
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Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи
Власти Ирана «намеренно» обманули весь мир, зная с самого начала о своей вине за сбитый украинский «Боинг 737», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 декабря на заседании правительства.
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СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
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Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
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Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
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NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Культура
Мерьем Узерли: «Я больше не имею права на ошибку»
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Общество
Оценки по трем предметам в школьных аттестатах заменят зачетами
Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить "зачтено" по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, рассказала министр просвещение Ольга Васильева.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным
Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Гаджеты
Самые популярные комплектующие ПК в 2019 году в России
Крупнейший российский ценовой агрегатор Яндекс.Маркет подвёл итоги прошедшего года, и рассказал о том, какие комплектующие для ПК пользовались у покупателей наибольшей популярностью.
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СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ
Общество
В России ужесточат правила приема на работу в такси
В России ужесточат правила приема на работу в такси: Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, согласно которым граждане с судимостью не смогут сесть за руль такси.