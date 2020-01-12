Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

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