Общество

РЕН ТВРЕН ТВОколо 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса

Егоров добавил, что о порядке и времени эвакуации объявят позже. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
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130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

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iReactor04:11

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
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