Общество
РЕН ТВОколо 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса
Егоров добавил, что о порядке и времени эвакуации объявят позже. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
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Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Политика
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Общество
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Политика
В Госдуме выступили за дискуссию об упоминании Бога в Конституции
Предложение внести в преамбулу Конституции упоминание Бога должно быть обсуждено на широкой общественной дискуссии, заявил депутат Сергей Гаврилов, 2 февраля сообщает Интерфакс.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Познер поделился мнением о том, как в России «едят детей»
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против застройки цыганского поселка
В согласованном митинге против застройки цыганского поселка в границах улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградской в Екатеринбурге приняли участие порядка 200 человек.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Происшествия
В Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля
По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу
Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Общество
Зеркальная дата: о чём говорят народные приметы на 2 февраля 2020 года
Сегодня важно избегать негативных эмоций и бурных конфликтов: иначе всё приумножится в текущем году.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Кино
«Холоп» собрал в кинопрокате России и СНГ более 3 миллиардов рублей
За месяц кассовые сборы фильма превысили сумму в 3 млрд рублей. Такой ажиотаж был замечен на территории России и стран СНГ.
Спорт
Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
Политика
Британские дипломаты сторонятся европейских коллег
Как стало известно, глава МИД Великобритании Доминик Рааб разослал инструкцию членам британских дипмиссий в ЕС, в которой говорится, что они должны «занять позицию представителей независимой, уверенной в себе страны» и «садиться отдельно» от европейских дипломатов на всех международных встречах, при этом Рааб подчеркнул, что «мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», сообщает ST.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Футбол
АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити»
Гаджеты
Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5
По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.