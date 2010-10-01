Общество
REGNUMПорядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье
Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.
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Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках
Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Биатлон
Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Космос
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Экономика
МЭР ожидает эффекта от соцрасходов только в 2020 году
Сегодня, 17 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство экономического развития РФ ожидает эффекта от социальных расходов только в 2020 году.
Экономика
Правительство передумало сдерживать тарифы для инвестиций
В соответствии с принятой в первом чтении версией законопроекта о защите инвестиций компании с регулируемыми тарифами должны были компенсировать инвесторам ущерб в случае повышения тарифов.
Происшествия
ДТП в проспекте Победы в Казани: момент аварии попал на видео
Момент аварии на проспекте Победы, в которой погибли два человека, попал на видео.
Наука
Американцы нашли связь между популяциями лягушек и змей
Американские ученые доказали, что между популяциями змей и лягушек в панамских лесах существует взаимосвязь.
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа
В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Экономика
Сбербанк допустил другие банки к «Яндекс.Кассе»
Сегодня, 17 февраля 2020 года, стало известно, что ПАО «Сбербанк России» допустило другие банки к сервису мгновенных платежей «Яндекс.Касса».
Политика
Эрдоган обвинил Россию в ведении войны в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии, передает ТАСС.