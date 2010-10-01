Общество

REGNUMREGNUMПорядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье

Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Покупатели разошлись по регионам

Коммерсантъ02:13

Порядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье

REGNUM22:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru 21:00
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
РИА Новости 14:33
Общество

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

Известия 22:38
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК 22:00
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс 21:41
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Здоровье

Как убрать холестерин: врачи-диетологи рекомендуют есть эти фрукты

Четвертое место в подборке самых ярых фруктов-борцов с холестерином отдано грейпфруту.
Московский Комсомолец 05:08
Кино

Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»

Газета.Ru 18:26
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС 14:26
Здоровье

В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек

В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Коммерсантъ 18:26
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости 02:15
Экономика

О потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт

Эксперт рассказал, сколько потеряла экономика Китая из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:26
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира.
Вести.Ru вчера в 09:49
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 69 тысяч человек

Новым типом коронавируса по всему миру заразились 69,2 тысячи человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
Дождь 01:53
Политика

Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом

Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
Экономика сегодня 09:13
Баскетбол

Швед назван MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед стал самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд Единой лиги ВТБ.
RT на русском 13:27
Общество

У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус

У сорока американцев выявлен коронавирус COVID-19 в ходе эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Российская газета 19:10
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил амурского тигра

В районе села Гоголевка Приморского края рейсовый автобус сбил амурского тигра. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Радио Комсомольская правда 04:59
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК 19:54
Футбол

Смолов забил первый гол в чемпионате Испании

Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
Ведомости 16:52
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
РБК 13:39
Наука

Ученые рассказали, почему мозг беременных плохо адаптируется

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
ToDay News Ufa вчера в 16:52
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Здоровье

Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Shraibikus News вчера в 01:53
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное