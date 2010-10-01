Общество
REGNUMПорядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье
Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.
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Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Здоровье
Как убрать холестерин: врачи-диетологи рекомендуют есть эти фрукты
Четвертое место в подборке самых ярых фруктов-борцов с холестерином отдано грейпфруту.
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
Здоровье
В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек
В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Экономика
О потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт
Эксперт рассказал, сколько потеряла экономика Китая из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира
Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 69 тысяч человек
Новым типом коронавируса по всему миру заразились 69,2 тысячи человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
Политика
Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом
Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
Баскетбол
Швед назван MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед стал самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд Единой лиги ВТБ.
Общество
У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус
У сорока американцев выявлен коронавирус COVID-19 в ходе эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил амурского тигра
В районе села Гоголевка Приморского края рейсовый автобус сбил амурского тигра. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
Наука
Ученые рассказали, почему мозг беременных плохо адаптируется
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Музыка