Общество

REGNUMREGNUMПорядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье

Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.
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Порядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье

REGNUMвчера в 22:52

Как купить квартиру на материнский капитал

Чехов сегодня06:18
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Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
Общество

Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess

RT на русском 06:44
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Энергетика

Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
ТАСС 05:15
Общество

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
Политика

В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
РИА Новости 06:35
Происшествия

В Подмосковье полицейского задержали за производство и сбыт наркотиков

«Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина», — цитирует Петрову агентство городских новостей «Москва».
Известия 05:43
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск

Польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.
RT на русском 15 февраля в 12:13
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Актуальные Новости 04:51
Происшествия

Начальник московской полиции подал в отставку

Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
РБК 07:26
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Вести.Ru 07:34
Кино

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Piter.tv 06:02
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Авто

В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
Известия 05:58
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Политика

«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел

Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Rusvesna.su 05:20
Общество

В Кремле оценили фильм Дудя о ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о ВИЧ в России.
РБК 04:35
Происшествия

В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей

РИА Новости 06:10
Футбол

«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.
РИА Новости 07:06
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
REGNUM 04:45
Армия и оружие

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии

Pravda.Ru 07:56
Здоровье

Два амбулаторных центра онкопомощи откроются в Тверской области

Известия 07:33
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Политика

В МИД России озвучили условия проведения «нормандского саммита»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.
iReactor вчера в 21:17
Политика

Экс-советник Порошенко извинился за оскорбление боевиков ВСУ

Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свои высказывания в адрес боевиков ВСУ.
REGNUM 08:05
Общество

Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку

Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Коммерсантъ 07:15
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии

Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:59
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