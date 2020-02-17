Общество
REGNUMПорядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье
Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.
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Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Общество
Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Происшествия
В Подмосковье полицейского задержали за производство и сбыт наркотиков
«Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина», — цитирует Петрову агентство городских новостей «Москва».
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
В Варшаве призвали МИД России помочь организовать визит в Смоленск
Польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Авто
В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet
Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Общество
В Кремле оценили фильм Дудя о ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о ВИЧ в России.
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Политика
В МИД России озвучили условия проведения «нормандского саммита»
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.
Политика
Экс-советник Порошенко извинился за оскорбление боевиков ВСУ
Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свои высказывания в адрес боевиков ВСУ.
Общество
Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку
Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии
Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.