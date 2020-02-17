Общество

REGNUMREGNUMПорядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье

Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.
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Порядка 4 тысяч семей оформили региональный маткапитал в Приморье

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