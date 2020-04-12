Коронавирус

ВедомостиВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

В Москве мундепы выступили против штрафов по данным с камер и геолокации

Собеседник10:33

Муниципальные депутаты оспорили порядок наказания за нарушение изоляции

РБК14:04

Иск против электронной слежки подан в Мосгорсуд

BFM.ru11:48

В Москве оспорили в суде порядок наказания за нарушение правил самоизоляции

Forbes11:36

Муниципальные депутаты обвинили власти Москвы в превышении полномочий

ИА Красная Весна14:51

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Ведомости09:25

В Москве мундепы оспорили использование систем видеонаблюдения при назначении штрафов за нарушение самоизоляции

Новая газета07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе

Народные новости 02:34
1
Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
59
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Происшествия

В Липецке в ДТП на Катукова погиб мотоциклист

Как сообщили липчане в соцсети в сообществе «ЧП 48 Липецк», смертельное ДТП произошло возле «Карусели», водитель был без шлема, а байк оказался не спортивным и похож на большой скутер.
Kursk.com 14:21
Шоу-бизнес

Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания 06:01
621
Общество

Главные новости за выходные 11–12 апреля

В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости 15:16
66
Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
351
Общество

Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу во время самоизоляции.
RT на русском 14:36
99
Кино

Тэхён мог сыграть Гарри Поттера

Popcake вчера в 12:33
2
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
292
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
4,4K
Игры

Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей

Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM 09:11
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,7K
Здоровье

Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи

Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц.
Evo-rus.com 12:36
276
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
283
Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru 11:28
2
Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда 09:24
774
Общество

Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам

Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ 14:49
1
Политика

Песков: Путин скучает по общению с людьми

Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
2,2K
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного

Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
21
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
632
Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
56
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
305
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 10 апреля в 02:22
149
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Американский актер Роберт Де Ниро, который исполнил 19 отрицательных ролей в известных фильмах, возглавил топ-10 людей, играющих злодеев.
ToDay News Ufa 09 апреля в 08:11
26
Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
250
Армия и оружие

В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров

ГЛАС.RU 05:05
43
Футбол

Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»

RT на русском 15:53
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
373
Как работают Яндекс.Новости?
Главное