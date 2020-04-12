Коронавирус
ВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости 02:34
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Происшествия
В Липецке в ДТП на Катукова погиб мотоциклист
Как сообщили липчане в соцсети в сообществе «ЧП 48 Липецк», смертельное ДТП произошло возле «Карусели», водитель был без шлема, а байк оказался не спортивным и похож на большой скутер.
Kursk.com 14:21
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания 06:01
Общество
Главные новости за выходные 11–12 апреля
В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Общество
Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках
В Москве появились мошенники, предлагающие в социальных сетях оформить цифровые пропуска для поездок по городу во время самоизоляции.
RT на русском 14:36
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake вчера в 12:33
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM 09:11
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц.
Evo-rus.com 12:36
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 11:28
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда 09:24
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ 14:49
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 10 апреля в 02:22
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Американский актер Роберт Де Ниро, который исполнил 19 отрицательных ролей в известных фильмах, возглавил топ-10 людей, играющих злодеев.
ToDay News Ufa 09 апреля в 08:11
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Футбол
Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
RT на русском 15:53
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34