Коронавирус
ВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Энергетика
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются
Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество
Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках
Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
Говорит Москва 10:25
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Происшествия
Коронавирус может подтвердиться ещё у 3 приморцев
Под медицинским наблюдением находятся 10 тысяч приморцев. Всего было проверено на коронавирус в Приморском крае почти 12 тысяч человек.
Deita.ru 20:15
Общество
В Кузбассе до 19 апреля продлен режим самоизоляции
Глава региона попросил жителей по-прежнему оставаться дома и не покидать жилище без необходимости.
Кузбасс вчера в 07:37
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Наука
В пещере во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле
В одной из неандертальских пещер Франции археологи обнаружили элементы веревки, которой пользовались примерно 52 тысячи лет назад, пишет ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:36
Наука
Предложен новый менее травматичный метод лечения катаракты
Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).
Индикатор 10:27
Энергетика
Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года
Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 18:49
Здоровье
Диетолог нашел альтернативу подорожавшему имбирю
Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что имбирь – действительно неплохой продукт для профилактики вирусных заболеваний, но для него есть альтернатива.
ФедералПресс 20:47
Авто
Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электромобилей Tesla
Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск (Elon Musk), наконец, раскрыл ответ на одну из самых больших загадок в автомобилях бренда.
iXBT.com 19:42
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 16:22
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Финансы
Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров
Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 19:32
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Технологии
Продажи устройств Apple упали сильнее, чем продукция конкурентов
Продажи компьютеров Apple упали сильнее, чем у всех основных конкурентов, следует из отчета компании Canalys.
ИА Красная Весна 15:19
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак за фото в колготках
Стоит отметить, что это не первый стих, в котором Шнуров высмеивает неудачные публикации Собчак в соцсетях.
Дни24 02:16
Общество
Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции
Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
Общество
3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля
В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
РИАМО 06:35