Коронавирус

ВедомостиВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Ряд московских муниципальных депутатов хотят оспорить порядок наказания за нарушение изоляции

Эхо Москвы20:04

Муниципальные депутаты оспорили порядок наказания за нарушение изоляции

РБК14:04

В Москве оспорили в суде порядок наказания за нарушение правил самоизоляции

Forbes11:36

Иск против электронной слежки подан в Мосгорсуд

BFM.ru11:48

В Москве мундепы выступили против штрафов по данным с камер и геолокации

Собеседник10:33

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Ведомости09:25

В Москве мундепы оспорили использование систем видеонаблюдения при назначении штрафов за нарушение самоизоляции

Новая газета07:59
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Энергетика

API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Общество

Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках

Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
Говорит Москва 10:25
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Армия и оружие

В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров

ГЛАС.RU 05:05
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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
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Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
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Общество

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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Происшествия

Коронавирус может подтвердиться ещё у 3 приморцев

Под медицинским наблюдением находятся 10 тысяч приморцев. Всего было проверено на коронавирус в Приморском крае почти 12 тысяч человек.
Deita.ru 20:15
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Общество

В Кузбассе до 19 апреля продлен режим самоизоляции

Глава региона попросил жителей по-прежнему оставаться дома и не покидать жилище без необходимости.
Кузбасс вчера в 07:37
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Наука

В пещере во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле

В одной из неандертальских пещер Франции археологи обнаружили элементы веревки, которой пользовались примерно 52 тысячи лет назад, пишет ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:36
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Наука

Предложен новый менее травматичный метод лечения катаракты

Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).
Индикатор 10:27
Энергетика

Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 18:49
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Здоровье

Диетолог нашел альтернативу подорожавшему имбирю

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что имбирь – действительно неплохой продукт для профилактики вирусных заболеваний, но для него есть альтернатива.
ФедералПресс 20:47
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Авто

Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электромобилей Tesla

Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск (Elon Musk), наконец, раскрыл ответ на одну из самых больших загадок в автомобилях бренда.
iXBT.com 19:42
Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
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Здоровье

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости 18:19
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Транспорт

РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 16:22
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
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Финансы

Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров

Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 19:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены

Коммерсантъ 20:18
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
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Технологии

Продажи устройств Apple упали сильнее, чем продукция конкурентов

Продажи компьютеров Apple упали сильнее, чем у всех основных конкурентов, следует из отчета компании Canalys.
ИА Красная Весна 15:19
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак за фото в колготках

Стоит отметить, что это не первый стих, в котором Шнуров высмеивает неудачные публикации Собчак в соцсетях.
Дни24 02:16
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Общество

Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции

Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
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Общество

3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля

В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
РИАМО 06:35
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