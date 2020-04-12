Коронавирус
ВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Здоровье
Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
Хоккей
Задоров прокомментировал свои слова о ненависти к России
Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал свои слова о сравнении жизни в России и США.
ProstoProSport вчера в 01:10
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Экономика
Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Стивен Кинг сожалеет, что мир оказался в его книге про пандемию
Писатель Стивен Кинг уверен, что многие люди думают, что находятся в одном из его ужастиков в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:38
Футбол
Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
RT на русском вчера в 15:53
Общество
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским военным
В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:32
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Кино
Сегодня на экраны выходит сериал «Зулейха открывает глаза»
Реальное время вчера в 23:22
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Энергетика
Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки
Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
Эхо Москвы 01:00
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Здоровье
Губернатор Кузбасса прокомментировал борьбу с коронавирусом
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что борьба с коронавирусом станет переломным моментом в развитии здравоохранения как в стране, так и в регионе.
Газета Кемерова 01:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Армия и оружие
Обострение в Донбассе: украинские силовики сообщили о потерях
Украинские силовики утверждают, что один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру 01:06
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Здоровье
2 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае
По данным на понедельник, 13 апреля, в Алтайском крае выявлено два новых заболевших COVID-19. Это один житель Бийска и один житель Барнаула.
Алтайская правда вчера в 22:22
Общество
Кремль допустил перенос даты Парада Победы
Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости 11 апреля в 10:23
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22