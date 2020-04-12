Коронавирус
ВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Культура
Okko развлечет россиян Шнуровым в музее и сериалом о русской киллерше
Руководительница музея раскроет секреты шедевров, хранящихся в коллекции Третьяковки.
Lenta.ru 00:02
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках
REGNUM вчера в 16:27
Политика
Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском вчера в 18:54
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Энергетика
Цены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%
Торги на мировом товарном рынке открылись в понедельник утром резким ростом нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 11 апреля в 06:10
Общество
Министр здравоохранения Забайкалья опроверг новость о своей отставке
Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников в разговоре с корреспондентом ZabNews опроверг новость о своей отставке.
Zabnews.ru 00:07
Политика
В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру 11 апреля в 12:32
Общество
Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск
Известия вчера в 08:59
Общество
Джонсон записал видеообращение после выздоровления
Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
Общество
Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
Общество
3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля
В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
РИАМО вчера в 06:35
Наука
Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу
Малышева напомнила об исследовании, авторы которого проанализировали смертность от коронавируса нового типа в странах, где была вакцинация от туберкулеза.
Московский Комсомолец вчера в 23:56
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия
Коронавирусный пассажир прилетел в Челябинск из Москвы
Пассажирам, прилетевшим 30 марта рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Челябинск, советуют обратиться на горячую линию областного Минздрава (телефон 8-800-201-41-88).
LentaChel.ru вчера в 13:24
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43