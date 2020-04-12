Коронавирус

ВедомостиВедомостиПорядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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В Москве депутаты подали иск из-за штрафов за нарушение мер по COVID-19

РИА Новостивчера в 22:40

Муниципальные депутаты оспорили порядок наказания за нарушение изоляции

РБКвчера в 14:04

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Ведомостивчера в 09:25

В Москве оспорили в суде порядок наказания за нарушение правил самоизоляции

Forbesвчера в 11:36

В Москве мундепы выступили против штрафов по данным с камер и геолокации

Собеседниквчера в 10:33

Иск против электронной слежки подан в Мосгорсуд

BFM.ruвчера в 11:48

В Москве мундепы оспорили использование систем видеонаблюдения при назначении штрафов за нарушение самоизоляции

Новая газетавчера в 07:59
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
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Культура

Okko развлечет россиян Шнуровым в музее и сериалом о русской киллерше

Руководительница музея раскроет секреты шедевров, хранящихся в коллекции Третьяковки.
Lenta.ru 00:02
Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Общество

Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

REGNUM вчера в 16:27
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Политика

Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском вчера в 18:54
3
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
186
Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Авто

Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль

Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
28
Энергетика

Цены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%

Торги на мировом товарном рынке открылись в понедельник утром резким ростом нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
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Религия

С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,6K
Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
20
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
2,6K
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
13
Экономика

Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 11 апреля в 06:10
8
Общество

Министр здравоохранения Забайкалья опроверг новость о своей отставке

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников в разговоре с корреспондентом ZabNews опроверг новость о своей отставке.
Zabnews.ru 00:07
1
Политика

В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру 11 апреля в 12:32
3,1K
Общество

Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск

Известия вчера в 08:59
29
Общество

Джонсон записал видеообращение после выздоровления

Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
5
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
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Общество

Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
4,4K
Экономика

ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%

По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
1,2K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
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Общество

3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля

В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
РИАМО вчера в 06:35
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Наука

Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу

Малышева напомнила об исследовании, авторы которого проанализировали смертность от коронавируса нового типа в странах, где была вакцинация от туберкулеза.
Московский Комсомолец вчера в 23:56
Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
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Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
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Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
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Происшествия

Коронавирусный пассажир прилетел в Челябинск из Москвы

Пассажирам, прилетевшим 30 марта рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Челябинск, советуют обратиться на горячую линию областного Минздрава (телефон 8-800-201-41-88).
LentaChel.ru вчера в 13:24
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Экономика

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43
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