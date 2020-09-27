В Национальной системе платежных карт рассказали, что тем гражданам, кто получает детские пособия, нужно подать заявление в МФЦ о смене реквизитов банка для соответствующей выплаты.

С чего всё началось В России изменится порядок получения пенсий на карту С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта. РИА Новости 26 сентября в 00:10