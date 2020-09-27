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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Порядок получения пенсий на карту в РФ изменится

В Национальной системе платежных карт рассказали, что тем гражданам, кто получает детские пособия, нужно подать заявление в МФЦ о смене реквизитов банка для соответствующей выплаты.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
Московский Комсомолец

С 1 октября пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»

Московский Комсомолец27 сентября в 05:52
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
ФедералПресс

Россиян, получающих пенсию на карту, ждет приятный бонус

ФедералПрессвчера в 23:44
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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Франция призвала Германию представить доказательства по Навальному

По словам Камбона, к ситуации с Навальным могут быть причастны враги России, для которых открылись новые возможности, те, кто хочет дестабилизировать положение президента РФ Владимира Путина.
МонаВиста06:07
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Меркель обеспокоилась распространением COVID-19 в Германии

Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 29 сентября на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.
Известия12:00
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелых огнеметных систем

«На кадрах видно, как азербайджанские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А размещаются в населенных пунктах Азербайджана и оттуда ведется огонь, превращая в живой щит собственных граждан», — отметила Степанян.
ФАН12:11