с чего всё началось

В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

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Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Общество В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.

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Общество Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».

Происшествия Водолазы обнаружили тело правнука сенатора Роберта Кеннеди Водолазы нашли в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд тело пропавшего в начале апреля правнука американского сенатора Роберта Кеннеди.

Общество Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.