Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПорядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте
 сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.
Московский Комсомолец10:52

Подробнее о событии

В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

Вечерняя Москва10:33

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

В Москве упростят получение доплаты по безработице

РИАМО10:48

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30
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Общество

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В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти

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Финальную версию EMUI 10.1 получили Huawei P40 и P40 Pro

«Huawei» запустила распространение окончательной версии EMUI 10.1, которую получат смартфоны Huawei P40 и P40 Pro.
ГЛАС.RU 13:29
Общество

Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
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Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Общество

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
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Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
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Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
Происшествия

Водолазы обнаружили тело правнука сенатора Роберта Кеннеди

Водолазы нашли в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд тело пропавшего в начале апреля правнука американского сенатора Роберта Кеннеди.
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Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.
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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
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Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет без экипажа

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Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Общество

Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Газета.Ru 20:44
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
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Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
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Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной

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Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Кино

Актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд умер от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.
Известия 21:15
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Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

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