Коронавирус
Вечерняя МоскваПорядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят
В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.Московский Комсомолец10:52
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В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00
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Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки.
Энергетика
В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти
В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Футбол
Гендиректор Бундеслиги: «Трансферный рынок ждет коллапс»
Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на летнее трансферное окно.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна
Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.
Общество
В России раскрыли схему «двойного обмана» жертв кибермошенников
Москва, 9 апреля 2020, 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт.
Гаджеты
Финальную версию EMUI 10.1 получили Huawei P40 и P40 Pro
«Huawei» запустила распространение окончательной версии EMUI 10.1, которую получат смартфоны Huawei P40 и P40 Pro.
Общество
Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Общество
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в Instagram.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Происшествия
Водолазы обнаружили тело правнука сенатора Роберта Кеннеди
Водолазы нашли в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд тело пропавшего в начале апреля правнука американского сенатора Роберта Кеннеди.
Общество
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Космос
Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет без экипажа
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.
Кино