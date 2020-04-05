с чего всё началось

В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

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