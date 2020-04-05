Коронавирус
Вечерняя МоскваПорядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят
В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.Московский Комсомолец10:52
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В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00
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Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Энергетика
Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Здоровье
В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Наука
Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания
Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма». В частности, десантно-штурмовые катера «Кентавр».
Космос
Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути
Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Общество
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
Армия и оружие
Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году
Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Общество
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Космос
БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника
Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Общество
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Армия и оружие
Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Общество
Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса
Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Общество
В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Единоборства
Уайт заявил, что проведет UFC 249 на частном острове
Руководитель UFC Дэйна Уайт в интервью TMZ сказал, что намерен организовать ближайший турнир бойцовской организации на частном острове.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Происшествия
Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме
Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.