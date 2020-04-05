Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПорядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

В Москве будет упрощен порядок получения статуса безработного и пособий по безработице. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте
 сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.
Московский Комсомолец10:52

Подробнее о событии

В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

Вечерняя Москва10:33

В Москве упростят получение доплаты по безработице

РИАМО10:48

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30
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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Энергетика

Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
REGNUM 20:33
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
Здоровье

В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 14:16
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Армия и оружие

В РВИО рассказали о потере Кенигсберга Германией в 1945 году

РИА Новости 20:36
Общество

Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.
Московский Комсомолец 14:29
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма». В частности, десантно-штурмовые катера «Кентавр».
Ferra 14:20
Космос

Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути

Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Капитал страны 06 апреля в 15:32
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Армия и оружие

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 20:16
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Деловое.ТВ вчера в 12:42
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Общество

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 20:31
Космос

БКСДЗ завершила эскизный проект российско-белорусского спутника

Специалисты уже завершили эскизный проект российско-белорусского спутника и готовы представить его до июня.
Политическая Экспертиза 12:00
Общество

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости 19:08
Армия и оружие

Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу

Shraibikus News вчера в 11:52
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости 06 апреля в 11:53
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
Единоборства

Уайт заявил, что проведет UFC 249 на частном острове

Руководитель UFC Дэйна Уайт в интервью TMZ сказал, что намерен организовать ближайший турнир бойцовской организации на частном острове.
Inc-news.ru вчера в 04:45
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Происшествия

Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме

Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
РЕН ТВ 20:00
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