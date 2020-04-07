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ИА УдмуртияИА УдмуртияВ Удмуртии решат проблему с переполненным общественным транспортом

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Решить проблему переполненного транспорта Александр Бречалов поручил председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову, министру транспорта республики Алексею Горбачеву и главам городов региона. Напомним, что общественный транспорт в Ижевске работает в обычном режиме.
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