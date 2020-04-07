Общество
ИА УдмуртияВ Удмуртии решат проблему с переполненным общественным транспортом
Решить проблему переполненного транспорта Александр Бречалов поручил председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову, министру транспорта республики Алексею Горбачеву и главам городов региона. Напомним, что общественный транспорт в Ижевске работает в обычном режиме.
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Традиционный эфир главы Удмуртии состоится сегодня в социальных сетях
Известия Удмуртской Республики09:40
Глава Удмуртии проведет очередной прямой эфир в социальных сетях по вопросам экономики
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Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса
Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Футбол
Санчес хочет сохранить контракт с МЮ из-за высокой зарплаты
Санчес не намерен возвращаться в «Ман Юнайтед», но при этом планирует сохранить контракт с «красными дьяволами», рассчитанный до июня 2022 года, сообщает источник со ссылкой на ESPN.Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» намерен избавиться от Санчеса.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Кино
Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Общество
В Испании утвердят постоянный безусловный базовый доход после пандемии
Правительство Испании в сжатые сроки планирует разработать минимальный базовый доход для своих граждан.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
CNN: пресс-секретарь Белого дома покидает свой пост
Стефани Гришэм покидает пост пресс-секретаря Белого дома, передаёт CNN.
Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом
На лечении в столичной больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным коронавирусом.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника
Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
Число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи, за сутки скончались более 700 человек, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Шоу-бизнес
Земфира пишет новый альбом в самоизоляции
В 2016 году в ходе гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Политика
Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.