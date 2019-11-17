Происшествия
REGNUMПосадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок. Ранее нона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, на которым ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.
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с чего всё началось
Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.Говорит Москва04:47
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Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына
ProKazan.ruвчера в 15:01
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Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
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Армия и оружие
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Fashion-ритейлеры теряют трафик
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Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
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Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
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На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.