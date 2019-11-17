Происшествия

REGNUMREGNUMПосадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок. Ранее нона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, на которым ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.
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с чего всё началось

Посадившая за руль 6-летнего сына женщина объяснила свой поступок

Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.
Говорит Москва04:47

Подробнее о событии

Правоохранители проверят видео с «яжематерью» из Челнов, усадившей за руль сына

Kazanfirst.ru08:43

Полиция займется мамашей, которая посадила шестилетнего сына за руль на скорости 130 км в час

Вечерняя Казань08:10

Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына

ProKazan.ruвчера в 15:01

Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

РИА Новости06:39

МВД начало проверку из-за видео, на котором челнинка посадила за руль 6-летнего сына

БИЗНЕС Online07:55

Посадившая за руль 6-летнего сына женщина объяснила свой поступок

Говорит Москва04:47

Полиция проводит проверку после видео челнинки, посадившей за руль маленького сына

Татар-информ07:43
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