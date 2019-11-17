Происшествия
REGNUMПосадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок. Ранее нона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, на которым ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.
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с чего всё началось
Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.Говорит Москва04:47
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Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына
ProKazan.ruвчера в 15:01
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