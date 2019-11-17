Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.

с чего всё началось

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок. Ранее нона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, на которым ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.

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