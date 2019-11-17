Происшествия

REGNUMREGNUMПосадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок. Ранее нона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, на которым ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

Посадившая за руль 6-летнего сына женщина объяснила свой поступок

Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.
Говорит Москва04:47

Подробнее о событии

МВД начало проверку из-за видео, на котором челнинка посадила за руль 6-летнего сына

БИЗНЕС Online07:55

Полиция займется мамашей, которая посадила шестилетнего сына за руль на скорости 130 км в час

Вечерняя Казань08:10

Полиция проводит проверку после видео челнинки, посадившей за руль маленького сына

Татар-информ07:43

Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

РИА Новости06:39

Правоохранители проверят видео с «яжематерью» из Челнов, усадившей за руль сына

Kazanfirst.ru08:43

Посадившая за руль 6-летнего сына женщина объяснила свой поступок

Говорит Москва04:47

Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына

ProKazan.ruвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Вашингтон
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Мойка78 06:04
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

РИА Новости 09:26
Политика

В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине

В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
RT на русском 12:27
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском вчера в 04:11
Политика

Лукашенко исключил появление российских танков в Польше

«Вы поступили неправильно», — заметил Лукашенко, имея в виду, что Россия, Украина, Белоруссия и другие республики сыграли огромную роль в освобождении Польши от нацистских захватчиков.
РБК 09:59
Армия и оружие

Россия поможет Турции создать истребитель пятого поколения

Аргументы и Факты 08:10
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv 15 ноября в 11:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева скрывает суровую правду от сына Жанны Фриске

На днях разгорелся новый скандал вокруг двух известных телеведущих Дмитрия Шепелева и Леры Кудрявцевой.
Российский Диалог 12:28
Политика

Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России

Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.
Экономика сегодня 11:13
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Футбол

Отбор Евро-2020. Англия разгромила Косово, Болгария победила Чехию

Завершились два матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе A. Англия в гостях со счетом 4:0 обыграла Косово.
Бомбардир.ру 13:54
Армия и оружие

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован и станет в значительной степени боевым, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Коммерсантъ 10:52
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Хоккей

«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»

Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Челябинск Сегодня 09:13
Космос

Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны

Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Портал Поиск 14 ноября в 05:42
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens вчера в 01:13
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Происшествия

Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Известия 12:21
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Музыка

Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном

Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Московский Комсомолец 05:48
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Политика

Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Газета.Ru 13:54
Гаджеты

Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD

В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
iXBT.com 12:45
Хоккей

«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут

«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Sport24.ru 11:56
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное