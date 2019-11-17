Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.

с чего всё началось

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». 16 ноября она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.

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