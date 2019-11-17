Происшествия
ИзвестияПосадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». 16 ноября она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 км/ч.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Агина Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.Говорит Москва04:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Скандально известная «яжемать» из Челнов снова посадила за руль маленького сына
ProKazan.ruвчера в 15:01
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Политика
В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы
После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Энергетика
В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
Хоккей
Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.