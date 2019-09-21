Происшествия
Российская газетаПосадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Невероятная посадка лайнера Airbus-321 произошла рано утром 15 августа. Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости14:03
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