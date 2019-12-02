Политика
Lenta.ruПосадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Члены экипажа самолёта президента РФ Владимира Путина в программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 24» рассказали, как прошла посадка борта в сильнейшем тумане и высокой влажности в Бишкеке 28 ноября.Газета Кемеровавчера в 22:52
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