с чего всё началось

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.

Политика В Ереване облили красной краской памятник Грибоедову В Ереване облили красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.

Финансы ЦБ назвал основные риски для экономики России Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.

Происшествия В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".

Кино Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся ангар В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха "Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.

Армия и оружие Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет Радиолокационное поле для отслеживания внешних угроз появится у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.

Общество Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".

Общество Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Спорт Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.

Экономика Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась, что делала операции на груди Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.

Происшествия Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.