Космос
ИзвестияПосадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Об этом 6 сентября сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Отмечается, что связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
Политика
Автобусы с украинскими заключенными прибыли во «Внуково»
Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехала на аэродром «Внуково» в Москве.
BFM.ru 02:36
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика
Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
Политика
Список граждан, которых Украина везет на обмен: среди них лишь 12 россиян
Обращает внимание то, что в этом списке всего 12 россиян. 1. Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр.РФ.
Комсомольская правда 03:30
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 19:06
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек 05 сентября в 14:15
Здоровье
Торжество жизни. Истории людей, столкнувшихся с тяжелой болезнью и боровшихся до конца
В своей книге «Жизнь взаймы: Рассказы врача-реаниматолога о людях, получивших второй шанс» Ламас вспоминает реальные истории людей, которые, столкнувшись с тяжелым заболеванием, решили бороться за жизнь несмотря ни на что.
Forbes 03:36
Игры
Авторы The Surge 2 посвятили новый трейлер экипировке
Издательство Focus Home Interactive и разработчики из студии Deck13 опубликовали новый трейлер ролевого боевика The Surge 2, который посвятили экипировке.
Игромания.ру 02:28
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru вчера в 12:59
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Здоровье
В Узбекистане усилят контроль за незаконным оборотом лекарств
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Казахстане было инициировано следственное разбирательство в связи с незаконной продажей казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана.
REGNUM 02:52
Теннис
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
RT на русском вчера в 19:17
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости вчера в 13:28
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Финансы
Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета 03:00
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Игры
Девочка из Нигерии создала больше 30 компьютерных игр за четыре месяца
В Нигерии девятилетняя девочка за четыре месяца смогла создать больше 30 компьютерных игр. Об этом сообщило Reuters в Twitter.
Телеканал 360° вчера в 21:52
Музыка
Майли Сайрус показала утро после вечеринки
В ролике, снятом режиссером Александром Мурсом, действие происходит в доме Майли после бурной вечеринки.
ИА InterMedia 00:09
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35