Космос

ИзвестияИзвестияПосадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей

Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Об этом 6 сентября сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Отмечается, что связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.
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