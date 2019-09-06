Космос
ИзвестияПосадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Об этом 6 сентября сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Отмечается, что связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
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Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
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Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
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Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.
Известия 02:48
Экономика
В России одобрили досрочное получение пенсии
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Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
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Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com вчера в 14:33
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Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю»
Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).
Sport24.ru 02:41
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Происшествия
Памфилова рассказала о нападении на нее
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Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Происшествия
С пилотов столкнувшихся Су-34 захотели взять деньги на ремонт
Lenta.ru вчера в 09:35
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В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Гаджеты
В следующем году iPhone наконец-то получат действительно новый дизайн
Напомним, ранее Куо утверждал, что меньший iPhone в 2020 году станет меньше (получит экран диагональю 5,4 дюйма), а больший увеличится ещё сильнее (до 6,7 дюйма).
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Турист из России утонул во Вьетнаме
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В Канаде медведь загрыз пожилую американку
РЕН ТВ вчера в 19:34
Футбол
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Lenta.ru 05:11
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
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Тренер «Динамо»: в матче со «Спартаком» обе команды показали свой максимум
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов сказал, что в матче КХЛ со столичным "Спартаком" обе команды сыграли на максимуме своих возможностей.
РИА Новости вчера в 16:37
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
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Аргументы недели вчера в 13:49
Политика
Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.
РБК 04:55
Футбол
Куман: «Голландия играла на победу больше, чем Германия»
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал волевую победу над Германией в гостевом матче квалификационного турнира Евро-2020.
Sport24.ru вчера в 23:43