Происшествия

Вести.RuВести.RuПосадка лайнера Turkish Airlines в Одессе закончилась аварией

Из-за сильного ветра экипажу не удалось посадить самолет с первого раза. Boeing-737 был вынужден уйти на второй заход, который и закончился аварией. В момент приземления у самолета надломилась передняя стойка шасси, и лайнер частично съехал с полосы на грунт.
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