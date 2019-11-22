Происшествия
Вести.RuПосадка лайнера Turkish Airlines в Одессе закончилась аварией
Из-за сильного ветра экипажу не удалось посадить самолет с первого раза. Boeing-737 был вынужден уйти на второй заход, который и закончился аварией. В момент приземления у самолета надломилась передняя стойка шасси, и лайнер частично съехал с полосы на грунт.
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Происшествия
Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей
Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Происшествия
В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии
У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
Общество
В США российского программиста приговорили к четырем годам тюрьмы
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам тюрьмы российского программиста Станислава Лисова, признавшего вину в совершении хакерских атак.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Общество
В Госдуме приняли законопроект об установлении налога для самозанятых
В Государственной думе РФ приняли законопроект, который установит в ряде регионов России налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НДП).
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Фигурное катание
В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Общество
В Госдуме предложили давать маткапитал за четвертого ребенка
В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Общество
Архив Александра Колчака продали более чем за €3 млн
Политика
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя
Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст отвергли депутатскую инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Футбол
Почеттино написал пожелания футболистам «Тоттенхэма»
Тренер на тактической доске в раздевалке клуба написал послание футболистам.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
Происшествия
В Нерчинске убили мужчину и завернули его тело в ковер
После совершенного злоумышленники попытались избавиться от тела убитого ими мужчины. Они завернули его в ковер и подожгли.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Общество
Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17
Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.