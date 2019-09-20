Происшествия

ИзвестияИзвестияПосадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн. Об этом 20 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на Илью Кабачника, замдиректора компании «АльфаСтрахование», которая страховала самолет.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

«Альфастрахование» заплатит за посадку самолета на кукурузное поле $46,1 млн

Ведомости05:58

«Уральские авиалинии» получат миллиарды рублей за севший в поле самолет

URA.Ru09:22

Катастрофа SSJ-100 и посадка A321 на поле обошлись страховщикам в $90 млн

Life.ru09:16

«Альфа» раскрыла выплаты за катастрофу SSJ100 и посадку самолета в поле

РБК07:15

Страховщик оценил выплату за севший на кукурузное поле самолет в $46 млн

Forbes07:14

Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле

Lenta.ru11:42

«АльфаСтрахование» за повреждение Airbus А321 после жесткой посадки на поле выплатит 46,1 млн долл

Агентство Москва05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Путешествия

Москва вошла в топ-10 лучших осенних направлений по версии CNN

CNN включил Москву в топ-10 лучших осенних направлений. Об этом в пятницу, 20 сентября сообщается на сайте телеканала.
Известия 15:49
Происшествия

Во Владивостоке горит крупный торговый центр

Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа»

Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.
Блокнот.ру вчера в 11:50
Экономика

Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК 15:03
Происшествия

Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.
RT на русском 06:08
Политика

Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки

В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.
Газета.Ru 08:50
Наука

Разработан быстрый способ поиска новых антибиотиков

Naked Science 18 сентября в 04:48
Культура

В Санкт-Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева

КП - Санкт-Петербург 04:17
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
Теннис

Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru 15:33
Политика

Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса

Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов.
Вести.Ru 14:23
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru 16:31
Происшествия

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Известия 10:01
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит

Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Путешествия

В Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс 07:41
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Кино

Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла

Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Единоборства

Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером

Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport 18:30
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru вчера в 11:54
Гаджеты

Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google

Телеканал 360° вчера в 12:38
Баскетбол

Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии

Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
News.ru 08:45
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 00:12
Технологии

Определен самый популярный пиратский контент у россиян

Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.
Lenta.ru 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное