Происшествия
ИзвестияПосадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн. Об этом 20 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на Илью Кабачника, замдиректора компании «АльфаСтрахование», которая страховала самолет.
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