Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн. Об этом 20 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на Илью Кабачника, замдиректора компании «АльфаСтрахование», которая страховала самолет.

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Происшествия Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.

Финансы ФРС США снова снизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Армия и оружие Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Происшествия Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала последствия псориаза на лице Модель борется с болезнью уже 13 лет Самая знаменитая участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", 38-летняя бизнесвумен и многодетная мама Ким Кардашьян-Уэст, решилась опубликовать "честное селфи" в социальных сетях.

Происшествия Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Шоу-бизнес Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.

Политика Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Политика Белый дом назвал темы предстоящих переговоров Трампа с Зеленским Представители президента США Дональда Трампа сообщили, что американский лидер намерен провести со своим украинским коллегой Зеленским встречу на полях Генассамблеи ООН 25 сентября.

Здоровье Кузбасские врачи диагностировали у пациента редчайшее заболевание Медики Кемеровского областного медицинского фтизиопульмонологического центра выявили у поступившего к ним пациента очень редкое заболевание - гистиоцитоз-Х.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Общество Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.