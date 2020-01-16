Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
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Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости11:00

Источник: пилот, посадивший самолет на строящуюся ВПП в Домодедово, мог перепутать полосу

ТАСС09:40

Опубликовано видео с места экстренной посадки SSJ100 в Домодедово

РБК11:21

Опубликованы кадры с места посадки самолета на недействующую ВПП в Домодедово

ТК Звезда10:21

СК отреагировал на посадку самолета на недействующую полосу рядом с Домодедово

Rambler News Service11:51

«ГСС» примет участие в выяснении обстоятельств посадки самолета на недостроенную полосу в Домодедово

Агентство Москва10:29

По факту посадки SSJ на недостроенную полосу в Домодедово начата доследственная проверка

Интерфакс09:27
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
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Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец 08:38
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Газета.Ru 02:18
Политика

Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.
Телеканал 360° 11:54
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

15 января российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что страна не нуждается в новой Конституции, однако в существующий закон РФ необходимо внести определенные изменения.
Капитал страны вчера в 09:45
Политика

Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Lenta.ru 10:14
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Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Колорадо»

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Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Политика

Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Интерфакс 12:59
Финансы

Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар

"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Газета.Ru 05:27
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия вчера в 02:18
Здоровье

Россияне стали меньше пить и курить

«Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.
Lenta.ru 05:34
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Политика

Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
РБК 12:41
Политика

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета вчера в 18:35
Происшествия

В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб, ещё один получил ранения.
RT на русском вчера в 22:56
Технологии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Происшествия

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
РИА Новости вчера в 16:03
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Здоровье

В Кизляре более 100 человек госпитализированы с кишечной инфекцией

«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
RT на русском 05:39
Политика

Рада приняла закон об обучении на госязыке

Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
RT на русском 11:05
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

RT на русском 09:50
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
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Назван способ убить неуязвимых тихоходок

МедиаПоток вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 07:20
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
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