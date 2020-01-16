Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

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Политика Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.

Политика Путин предложил изменить Конституцию 15 января российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что страна не нуждается в новой Конституции, однако в существующий закон РФ необходимо внести определенные изменения.

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Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.

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Политика Рада приняла закон об обучении на госязыке Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.