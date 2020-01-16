Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места посадки пассажирского самолета SSJ 100 на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта Домодедово. Летевший по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва лайнер приземлился в 14:17 по московскому времени.

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

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