Администрация Екатеринбурга попросит МВД и ФСБ проверить действия экологических активистов, высадивших 47 саженцев деревьев в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).

с чего всё началось

Высадку 47 саженцев деревьев без согласования мэрия назвала незаконной, власти попросили МВД и, почему-то, ФСБ проверить действия экологов, - об этом сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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