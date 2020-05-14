Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПосадку деревьев в Екатеринбурге назвали «экологическим экстремизмом»

Как сообщает телеграм-канал издания "Подъем", председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева заявила, что "налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах".
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Мэрия Екатеринбурга намерена пожаловаться в ФСБ на посадивших деревья активистов

ТагилСити.ру08:45

Мэрия Екатеринбурга обратится в МВД и ФСБ, чтобы разобраться с участниками «зеленой» акции у УрГУПС

66.ru05:40

Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами

Интерфаксвчера в 02:08

«Будем обращаться в МВД и ФСБ»: мэрия Екатеринбурга о действиях активистов, посадивших деревья рядом с УрГУПС

КП - Екатеринбург05:33

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

РИА Новостивчера в 04:56

Мэрия Екатеринбурга пожалуется в ФСБ на то, что активисты посадили деревья около УрГУПС

Znak.com05:36

На жителей, которые посадили деревья на территории УрГУПС, пожаловались в прокуратуру

Екатеринбург в интернетевчера в 03:06
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Футбол

Уйти в гудок: «Локомотив» не продлил контракт с Семиным

В четверг было официально объявлено о том, что контракт Семина, истекающий 31 мая 2020 года, продлен не будет.
РИА Новости 11:03
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

Коммерсантъ 05:02
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Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
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Здоровье

Врачи рассказали, кто хуже всего переносит заражение коронавирусом

Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT.
РИА Новости 11:44
Общество

В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Музыка

Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»

Gazeta.SPb 12 мая в 16:39
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Московский Комсомолец 11:52
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Происшествия

Бывший декан Владимирского юринститута обвиняется в получении взяток

Как уточняют в региональном управлении Следственного Комитета РФ, с мая 2007 года Морозов состоял в должности директора факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института, с октября 2014 года назначен на должность декана факультета с полномочиями по приему обучающихся, их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.
Владимирские ведомости 07:24
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество

Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл

Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ 09:47
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Здоровье

Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
Аргументы и Факты 08:14
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Армия и оружие

В 57-й бригаде ВСУ началась паника: сводка с Донбасса

Сегодня утром боевики 24-й бригады под командованием военного преступника Гудзя обстреляли из минометов калибром 120 мм район н. п. Зайцево.
Rusvesna.su 09:15
Общество

Ряд ограничений режима повышенной готовности снят в Коми

Напомним, 31 марта в Коми ввели режим самоизоляции.
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Происшествия

Владелец натравил пса на сделавшую ему замечание москвичку

Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину.
Вести.Ru 10:19
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей

Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv 02:57
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Политика

Генеральный директор ВТО уходит в отставку 31 августа

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году.
ТАСС 12:11
Экономика

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Вести.Ru 04:54
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Политика

Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
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Космос

Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны

Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
Актуальные Новости 12 мая в 09:17
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Технологии

Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка

Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
CyberSport.ru 04:40
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