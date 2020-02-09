Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПосадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет. На кадрах видно, как Airbus-320 успешно совершает посадку, а когда ракетные удары Израиля прекратились, вылетает в направлении международного аэропорта Дамаска.
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с чего всё началось

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.
ТК Звезда01:06

Подробнее о событии

Появилось видео посадки уходящего от обстрела самолёта на авиабазе Хмеймим

Life.ru03:48

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости02:45

Посадка едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии попала на видео

Lenta.ru03:14

Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей

Pravda.Ru03:10

Опубликовано видео посадки уходящего от обстрела пассажирского самолета в Сирии

Вечерняя Москва03:03

Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе сняли на видео

Телеканал 360°03:18

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

ТК Звезда01:06
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.
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CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят

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Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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