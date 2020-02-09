Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет. На кадрах видно, как Airbus-320 успешно совершает посадку, а когда ракетные удары Израиля прекратились, вылетает в направлении международного аэропорта Дамаска.

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

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