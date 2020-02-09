Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.

с чего всё началось

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео. Запись 9 февраля опубликовал телеканал «Звезда».

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

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