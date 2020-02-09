Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПосадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео. Запись 9 февраля опубликовал телеканал «Звезда».
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с чего всё началось

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.
ТК Звезда01:06

Подробнее о событии

Минобороны показало видео посадки на Хмеймиме ушедшего от ПВО лайнера

РБК05:29

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Известия04:35

В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии

Комсомольская правда04:10

Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе сняли на видео

Телеканал 360°03:18

Посадка едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии попала на видео

Lenta.ru03:14

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости02:45

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

ТК Звезда01:06
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Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru 05:32
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Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Lenta.ru 10:13
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
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Президент Армении назначил дату проведения референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении даты проведения референдума о поправках в Конституцию страны.
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NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца

Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Актер Кравченко сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Российский актер Алексей Кравченко в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Надежде Борисовой.
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Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Иракский футболист Хади может перейти в «Крылья Советов»

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Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Американских военных обстреляли в Афганистане

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Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»

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Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
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Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

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Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

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Экзит-полл: «Новый Азербайджан» получит большинство в парламенте

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Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

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