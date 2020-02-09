Армия и оружие
Российская газетаПосадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
В интернете появилось видео вынужденной посадки и взлета пассажирского Airbus. Чтобы не попасть под обстрел, лайнер, направлявшийся в Дамаск, приземлился 6 февраля на российской авиабазе Хмеймим. Соответствующие кадры с камер авиабазы и комментарии к видео обнародовал телеканал "Звезда".
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с чего всё началось
Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.ТК Звезда01:06
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В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Комсомольская правда04:10
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