Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПосадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

В интернете появилось видео вынужденной посадки и взлета пассажирского Airbus. Чтобы не попасть под обстрел, лайнер, направлявшийся в Дамаск, приземлился 6 февраля на российской авиабазе Хмеймим. Соответствующие кадры с камер авиабазы и комментарии к видео обнародовал телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор. Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля.
ТК Звезда01:06

Подробнее о событии

Минобороны показало видео посадки на Хмеймиме ушедшего от ПВО лайнера

РБК05:29

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Известия04:35

Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе сняли на видео

Телеканал 360°03:18

В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии

Комсомольская правда04:10

Посадка едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии попала на видео

Lenta.ru03:14

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости02:45

Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

ТК Звезда01:06
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
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Российская газета 08:10
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Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Общество

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
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Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
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Российский Диалог 07:16
Происшествия

В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
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Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
Политика

Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
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Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Lenta.ru вчера в 21:19
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Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

Петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании.
Gazeta.SPb 01:43
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич родила первенца

Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
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Политика

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

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RT на русском 07:26
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Происшествия

В Сочи произошел пожар в здании школы

В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 04:41
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

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Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Здоровье

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что пик коронавируса произойдет во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
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Россияне оказались не готовы к росту цен на съемное жилье

Для двухкомнатных квартир динамика оказалось аналогичной: средняя цена снизилась на 1%, или до 26 тыс. руб. в месяц.
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