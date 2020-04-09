Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Россиян из аэропортов Подмосковья будут эвакуировать к местам проживания

РБК11:49

Жителей других регионов, прилетевших в аэропорты Подмосковья, будут доставлять к месту их проживания - штаб

Интерфакс - Россия11:31

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru11:38

В Подмосковье из-за коронавируса приостановили посещение кладбищ

РИА Новости11:38

В Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом

Радио 111:31

Прилетающих в Подмосковье жителей других регионов доставят до дома

РИАМО11:40

Кладбища в Подмосковье закроют для посещения на период повышенной готовности

ТАСС11:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Ведомости 05:19
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:58
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Общество

В Севастополе подтвердился новый случай коронавируса

В Севастополе подтвержден диагноз коронавирус еще у одного гражданина. Об этом сообщает врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Вести Севастополя 08:51
Политика

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

На прошлой неделе в столице Чехии Праге был демонтирован памятник нашему земляку Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Красный Север вчера в 04:34
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат

Расходы на салоны красоты упали на 94,8%. Аналитики Сбербанка рассказали, что россияне почти до 0 сократили расходы на ряд товаров.
Мой Брянск вчера в 08:44
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Общество

Следователи возбудили еще три уголовных дела о фейках про коронавирус

Еще три уголовных дела возбуждено в России по фактам распространения ложной информации о пандемии коронавируса (ст.207.1 УК РФ), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".
Интерфакс 12:07
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Pravda.Ru 10:54
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
Баскетбол

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2022 год

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе мужского чемпионата Европы на 2022 год.
РБК 12:04
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Московский Комсомолец 10:06
Происшествия

Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин

Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
РИА Новости 09:23
Здоровье

Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:33
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Технологии

«По этическим причинам». Приглянувшийся Пескову «блокатор вирусов» снимут с производства

Недавно появившееся в продаже российское ноу-хау под названием «блокатор вирусов», приглянувшееся пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, снимут с производства.
Секрет фирмы 11:52
Происшествия

В результате обстрела ВСУ погибла жительница ДНР

REGNUM 11:46
Общество

Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

News.ru 03:23
Общество

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Lenta.ru 04:51
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий

Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.
ToDay News Ufa 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное