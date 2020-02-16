Происшествия
ИзвестияПосетительница бара в Москве подавилась едой и умерла
23-летняя девушка подавилась едой в баре «Кил Фиш» в Москве, в результате чего скончалась. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ. Бар расположен в Нижнем Сусальном переулке.
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Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Культура
Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Лукашенко рассказал об условиях присоединения Белоруссии к России
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Футбол
«Эйбар» — «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура испанской Примеры
Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Энергетика
На белорусских АЗС снова подорожало топливо
Стоимость дизельного топлива составит 1 рубль 81 копейка. Отметим также, что в текущем году цена на топливо повышается уже седьмой раз.
Экономика
Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка
Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".