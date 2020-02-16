23-летняя девушка подавилась едой в баре «Кил Фиш» в Москве, в результате чего скончалась. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ. Бар расположен в Нижнем Сусальном переулке.

Посетительница бара в Москве подавилась едой и умерла

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