Происшествия

ИзвестияИзвестияПосетительница бара в Москве подавилась едой и умерла

2 фото
23-летняя девушка подавилась едой в баре «Кил Фиш» в Москве, в результате чего скончалась. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ. Бар расположен в Нижнем Сусальном переулке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Девушка умерла, подавившись едой в московском баре

РЕН ТВ04:05

Посетительница бара в Москве подавилась едой и умерла

Известия05:28

В баре Москвы девушка умерла, подавившись едой

Актуальные Новости04:56

Подавилась едой: В московском баре скончалась посетительница

Кривое-зеркало.ру05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Политика

Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
News.ru 10:44
Политика

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
РБК 10:37
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 04:50
Технологии

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит 14 февраля в 15:41
Армия и оружие

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

Lenta.ru 07:13
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Происшествия

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7

РИА Новости 07:53
Кино

В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»

Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
HotGeo вчера в 10:58
Биатлон

Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в гонке преследования

РИА Новости 09:55
Происшествия

Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

РБК 09:30
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня вчера в 07:45
Биатлон

Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Национальная служба новостей вчера в 04:43
Политика

Лукашенко рассказал об условиях присоединения Белоруссии к России

iReactor 14 февраля в 05:20
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
ProstoProSport 02:23
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Происшествия

Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
ТАСС 10:52
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Футбол

«Эйбар» — «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
Чемпионат 04:30
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru 10:20
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском 08:56
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК вчера в 09:13
Происшествия

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Энергетика

На белорусских АЗС снова подорожало топливо

Стоимость дизельного топлива составит 1 рубль 81 копейка. Отметим также, что в текущем году цена на топливо повышается уже седьмой раз.
REGNUM 00:20
Экономика

Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка

Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
News.ru 14 февраля в 16:10
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
ещё по теме
Нижний Сусальный переулок
Улица в России
Улица в центре Москвы в Басманном районе между улицей Казакова и Московско-Курской железной дорогой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное