Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПосетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело

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Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя

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Грабитель банка в Екатеринбурге застрелил посетителя, пытавшегося его остановить

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В банк на Малышева ворвался вооруженный грабитель. Он застрелил посетителя, пытавшегося его остановить

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Грабителя, застрелившего человека в банке Екатеринбурга, задержали сами посетители

Интерфакс05:15

В Екатеринбурге напали на банк. Есть жертвы

Деловой квартал (Екатеринбург)05:23
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Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что была достигнута договоренность с российской корпорацией «Газпром» по поводу поставок газа в обход территории Украины.
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Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.
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Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 12:36
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Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Министерство обороны 18 октября опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия вчера в 17:23
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
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В мечети в Афганистане произошли взрывы

По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
ТАСС 09:37
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Общество

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 05:53
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Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

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Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
Политика

Лондон и Брюссель договорились по Brexit

Великобритания 2 октября внесла на рассмотрение Евросоюза «рациональные и конструктивные» предложения по Brexit.
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Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

Известия 05:41
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
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Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Lenta.ru 10:53
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Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
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Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Происшествия

В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу

17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол

Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
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Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
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Политика

На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Трамп заявил о восстановлении Турцией режима прекращения огня в Сирии

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УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
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