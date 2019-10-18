Происшествия
ИнтерфаксПосетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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«Один выстрел в камеру, второй в человека»: на банк «Открытие» в Екатеринбурге совершили налет
Екатеринбург Онлайн04:16
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
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Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.
ТВК вчера в 12:01
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Министерство обороны 18 октября опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия вчера в 17:23
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
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По словам официального представителя губернатора Нангархара, еще около 60 человек получили ранения в результате двойного взрыва в мечети.
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МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
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Общество
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом
Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 05:53
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
Политика
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Великобритания 2 октября внесла на рассмотрение Евросоюза «рациональные и конструктивные» предложения по Brexit.
Международная жизнь вчера в 06:55
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Культура
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Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Шоу-бизнес
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На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
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Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
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РБК 09:48
Политика
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Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30