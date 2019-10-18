Происшествия
ИнтерфаксПосетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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«Один выстрел в камеру, второй в человека»: на банк «Открытие» в Екатеринбурге совершили налет
Екатеринбург Онлайн04:16
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Общество
Мать убитой в Саратове девочки высказалась по поводу смертной казни
Мать девочки Елена Киселева заявила, что не хочет, чтобы ее дочь ассоциировалась со смертной казнью.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
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В Перми с рабочим визитом находится полпред Президента РФ в ПФО
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 17 октября прибыл в Пермский край с рабочим визитом.
Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Экономика
Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты
Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Авто
Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3
Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Хоккей
СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»
Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
Футбол
Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»
У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Политика
Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором
"Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.
Политика
МИД России объяснил снятие дипломатов США с поезда в Северодвинске
Министерство иностранных дел России объяснило снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске тем, что целью своей поездки они указали Архангельск.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Политика
ЕС пригрозил США ввести пошлины на Boeing из-за решения по Airbus
Евросоюз будет вынужден ввести пошлины в рамках дела Boeing, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Культура
Михаил Пореченков скрывается от бандитов за полярным кругом
Политика
Гончарук со «слугами народа» решили, что ГТС останется в госсобственности
Депутаты фракции "Слуги народа" на заседании с участием премьера Алексея Гончарука решили поддержать законопроект об отделении транспортировки природного газа Об этом 18 октября в комментарии Укринформу заявил заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Александр Качура.