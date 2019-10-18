Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПосетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело

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Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя

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Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
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У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
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Министерство иностранных дел России объяснило снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске тем, что целью своей поездки они указали Архангельск.
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Депутаты фракции "Слуги народа" на заседании с участием премьера Алексея Гончарука решили поддержать законопроект об отделении транспортировки природного газа Об этом 18 октября в комментарии Укринформу заявил заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
Украина.ру 09:02
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