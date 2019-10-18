Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПосетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело

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В Екатеринбурге возбудили дело после убийства посетителя при налете на банк

РИА Новости07:55

В банк на Малышева ворвался вооруженный грабитель. Он застрелил посетителя, пытавшегося его остановить

66.ru04:20

Грабитель банка в Екатеринбурге застрелил посетителя, пытавшегося его остановить

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Источник: на месте ограбления банка «Открытие» в Екатеринбурге обнаружен муляж бомбы

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Банк в Екатеринбурге, при налете на который убили человека, уже грабили раньше

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Грабителя, застрелившего человека в банке Екатеринбурга, задержали сами посетители

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«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения

Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
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Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
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Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.
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Политика

Михаил Федотов покинет пост главы СПЧ в ближайшие дни

Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по нашим данным, уходит со своего поста.
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Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
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Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Lenta.ru 03:52
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Учительница умерла во время занятий в челябинской школе

Трагедия произошла в школе №39. Здесь накануне умерла учительница начальных классов во время занятий.
LentaChel.ru 03:55
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
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Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

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«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru 10:17
Происшествия

Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским

Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:38
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Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
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«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
РБК 09:34
Общество

«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
РИА Новости 08:11
Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
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Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика

СБУ перекрыла канал поставок авиазапчастей из ЛНР в Россию

В сообщении говорится, что подтверждено более 30 сделок на сумму более 50 млн руб. СБУ отмечает, что предприятие платило налоги в бюджет ЛНР и таможенные сборы России.
РБК 10:20
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
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Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
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Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service вчера в 09:12
Политика

Бывший глава Каталонии Пучдемон сдался властям Бельгии

ИжевскИнфо.РУ 07:28
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