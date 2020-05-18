Экономика
ИзвестияПошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию.
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Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России.Известиявчера в 17:01
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Аналитики заявили, что рынок ипотечного кредитования обвалится на 10% из-за коронавируса
Online47.ruвчера в 21:53
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
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Kazanfirst.ru вчера в 08:02
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
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Российская газета 05:15
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Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
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Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
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Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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